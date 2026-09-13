बिहार: नगर निकायों के अधिकारियों-कर्मियों को राहत, मार्च से अगस्त 2026 तक के वेतन की राशि जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने नगर निकायों में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय संवर्ग के अधिकारियों और नगर प्रबंधकों के वेतन-भत्ते के भुगतान के लिए राशि जारी की है।

इसी प्रकार पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारी और नगर प्रबंधकों के वेतन आदि के लिए राशि जारी की गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार नगर परिषदों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा और दूसरे विभागों से सेवा प्राप्त कर काम कर रहे अधिकारियों के मार्च से अगस्त 2026 तक के वेतन भुगतान के लिए 44.65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।