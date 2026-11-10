बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी: 60% से 63% हुआ DA, किसकी जेब में आएंगे कितने रुपये; पूरा हिसाब समझें

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए छठ से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है।

यानी महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इससे आपकी सैलरी में कितने रुपये बढ़ेंगे। 1. सबसे पहले समझिए DA क्या होता है? DA का पूरा नाम Dearness Allowance यानी महंगाई भत्ता है।

सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए यह राशि देती है।

बाजार में सामान और जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने पर DA में संशोधन किया जाता है।

इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन के आधार पर होती है।

DA कोई सभी कर्मचारियों के लिए एक समान रकम नहीं है।

जिसकी बेसिक सैलरी जितनी अधिक होगी, उसे उतने ही अधिक रुपये का DA मिलेगा। 2. अब कितना हो गया महंगाई भत्ता? पहले सातवें वेतनमान के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत DA मिलता था।

अब इसे बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है।

यानी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 3 प्रतिशत अतिरिक्त DA मिलेगा।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।

जुलाई से भुगतान तक की बकाया राशि एरियर के रूप में मिलने का लाभ भी होगा। 3. 10 हजार बेसिक सैलरी वालों को कितना फायदा? मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है।

पहले 60 प्रतिशत DA के हिसाब से 6,000 रुपये मिलते थे।

अब 63 प्रतिशत DA के हिसाब से 6,300 रुपये मिलेंगे।

पहले कुल बेसिक + DA = 16,000 रुपये होते थे।

अब कुल बेसिक + DA = 16,300 रुपये होंगे।

यानी हर महीने 300 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा।

सालभर में कुल अतिरिक्त लाभ 3,600 रुपये होगा। 4. 20 हजार बेसिक सैलरी वालों का पूरा हिसाब बेसिक सैलरी: 20,000 रुपये।

पहले 60 प्रतिशत DA: 12,000 रुपये।

अब 63 प्रतिशत DA: 12,600 रुपये।

पहले बेसिक + DA: 32,000 रुपये।

अब बेसिक + DA: 32,600 रुपये।

हर महीने 600 रुपये और सालभर में 7,200 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा। 5. 30 हजार बेसिक सैलरी वालों को कितना मिलेगा? बेसिक सैलरी: 30,000 रुपये।

पहले 60 प्रतिशत DA: 18,000 रुपये।

अब 63 प्रतिशत DA: 18,900 रुपये।

पहले बेसिक + DA: 48,000 रुपये।

अब बेसिक + DA: 48,900 रुपये।

यानी हर महीने 900 रुपये और सालभर में 10,800 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 6. 40 हजार और 50 हजार बेसिक वालों का हिसाब 40,000 रुपये बेसिक सैलरी:

पुराना DA: 24,000 रुपये।

नया DA: 25,200 रुपये।

हर महीने अतिरिक्त: 1,200 रुपये।

सालाना अतिरिक्त: 14,400 रुपये।

50,000 रुपये बेसिक सैलरी:

पुराना DA: 30,000 रुपये।

नया DA: 31,500 रुपये।

हर महीने अतिरिक्त: 1,500 रुपये।

सालाना अतिरिक्त: 18,000 रुपये। 7. किस महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ DA और कितना आएगा एरियर? सरकार ने बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी किया है।

इसका मतलब जुलाई से संशोधित DA की गणना होगी।

जिन महीनों का भुगतान पुराने DA पर हुआ है, उनका अंतर एरियर में मिल सकता है।

उदाहरण के लिए 20,000 रुपये बेसिक वाले कर्मचारी को हर महीने 600 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का उदाहरण लें तो 600 × 4 = 2,400 रुपये होंगे।

वास्तविक एरियर भुगतान की अवधि और तारीख सरकार के आधिकारिक आदेश के अनुसार तय होगी। 8. पांचवें और छठे वेतनमान वालों को भी फायदा कैबिनेट के फैसले में सिर्फ सातवें वेतनमान वालों को ही नहीं, बल्कि पुराने वेतनमान के कर्मचारियों को भी राहत दी गई है।

सातवां वेतनमान: 60% से बढ़कर 63%।

छठा वेतनमान: 262% से बढ़कर 269%।

पांचवां वेतनमान: 483% से बढ़कर 497%।

इन वेतनमानों के तहत आने वाले पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी संशोधित दर का लाभ मिलेगा। 9. पेंशनभोगियों को क्या फायदा होगा? इस फैसले का लाभ पात्र पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।

पेंशनभोगियों के लिए इसे महंगाई राहत (DR) कहा जाता है।

उनकी पेंशन की गणना के आधार पर अतिरिक्त राशि तय होगी।

पारिवारिक पेंशन पाने वाले पात्र लोगों को भी लाभ मिलेगा।

उन्हें भी संशोधित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

वास्तविक बढ़ोतरी उनकी मूल पेंशन और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। 10. एक लाइन में समझिए पूरा फायदा अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो 300 रुपये, 20,000 रुपये है तो 600 रुपये, 30,000 रुपये है तो 900 रुपये और 50,000 रुपये है तो हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा।