बिहार में बेटियों के सपनों को लगे पंख: किसी ने प्रोत्साहन राशि से कॉलेज में लिया दाखिला, तो कोई बनी BPSC अधिकारी

डिजिटल डेस्क, पटना। नवरात्र में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा के बीच बिहार की बेटियों की सफलता की ये कहानियां भी महिला सशक्तीकरण की तस्वीर पेश करती हैं। किसी बेटी के लिए सरकारी प्रोत्साहन राशि कॉलेज तक पहुंचने का जरिया बनी, तो किसी ने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर सरकारी सेवा में जगह बनाई।

बिहार सरकार की विभिन्न शैक्षणिक और आर्थिक सहायता योजनाओं का उद्देश्य छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने, अपने सपनों को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराना है। डिंपी कुमारी और प्रिया आर्या की कहानियां इसी दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।

घर की पहली बेटी बनी कॉलेज स्टूडेंट, सरकारी मदद से आसान हुई राह डिंपी कुमारी आज पटना के मगध महिला कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हैं। उनके लिए यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति और लड़कियों की उच्च शिक्षा को लेकर बनी पारंपरिक सोच उनके सामने चुनौतियां थीं। वह अपने परिवार की पहली बेटी हैं, जो कॉलेज जाकर पढ़ाई कर रही हैं। डिंपी के मुताबिक, 12वीं पास करने के बाद बिहार सरकार की ओर से मिलने वाली 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि ने उनकी आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान किया। इस आर्थिक सहायता से उन्हें कॉलेज में दाखिला लेने और फीस की चिंता कम करने में मदद मिली। उनके लिए यह राशि केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का हौसला भी बनी। डिंपी बोलीं- दूसरी लड़कियां भी पढ़ें और अपना भविष्य बनाएं डिंपी कुमारी कहती हैं कि सरकारी योजनाओं से उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि इस सहायता से उन्हें शिक्षा के लिए पूरी तरह अपने माता-पिता पर निर्भर रहने की चिंता कुछ कम हुई। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और अपने भविष्य को लेकर उम्मीद जगी।

डिंपी दूसरी छात्राओं को भी पढ़ाई जारी रखने और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का संदेश देती हैं। उनका मानना है कि शिक्षा बेटियों को आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने का अवसर देती है। वह बिहार सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहती हैं कि लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने से उनके जैसे परिवारों की बेटियों को भी कॉलेज तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। प्रोत्साहन राशि से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मिली मदद डिंपी की कहानी उच्च शिक्षा से जुड़ी है, वहीं प्रिया आर्या की सफलता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं के लिए प्रेरणा है। प्रिया का चयन बीपीएससी में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता के सफर में आर्थिक सहायता के महत्व को रेखांकित किया है। प्रिया आर्या के अनुसार, बिहार सरकार से मिली प्रोत्साहन राशि ने मुख्य परीक्षा की तैयारी में उनकी मदद की। उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने विभाग में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगी और बिहार के विकास में योगदान देंगी।

उनकी सफलता बताती है कि सही तैयारी, मेहनत और जरूरी संसाधन मिलने से प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने के अवसर मजबूत हो सकते हैं। साइकिल से कॉलेज तक, कई योजनाओं से बेटियों को मिल रहा सहारा बिहार सरकार छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग स्तरों पर योजनाएं संचालित करती है। इनमें मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जैसी पहल शामिल हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य छात्राओं को स्कूल आने-जाने की सुविधा देने, पढ़ाई से जुड़े खर्च में मदद करने और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने जैसे लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। हालांकि, प्रत्येक योजना की पात्रता, सहायता राशि और आवेदन की शर्तें अलग-अलग होती हैं। छात्राओं को लाभ लेने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी जरूर देखनी चाहिए। UPSC-BPSC की तैयारी करने वाली बेटियों को भी आर्थिक मदद बिहार सरकार की मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली पात्र अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, योजना के तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती और योजना के नवीनतम दिशा-निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।