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लड्डू, पनीर और हल्दी से सौंफ तक..., बिहार में 11 खाद्य नमूनों में मिली ऐसी गड़बड़ी, अब कोर्ट में चलेगा मामला

By Vikash Chandra Pandey Edited By: vyas Chandra
Published: Sun, 27 Sep 2026 02:50 PM (IST)

खाद्य संरक्षा विभाग की जांच में बिहार के विभिन्न जिलों से लिए गए 11 खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित और ...और पढ़ें

बिहार में हल्दी से पनीर तक में मिली मिलावट। सांकेत‍िक तस्‍वीर

बिहार में हल्दी से पनीर तक में मिली मिलावट। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. बिहार में 11 खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित पाए गए।

  2. हल्दी, लड्डू, पनीर सहित कई खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि।

  3. दोषियों पर तीन माह जेल और तीन लाख जुर्माने का प्रावधान।

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। राज्य में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है।

विभिन्न जिलों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में 11 नमूने असुरक्षित और निर्धारित मानकों के विपरीत पाए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत इन मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दे दी है।

कोर्ट में अभ‍ियोजन दायर करने का निर्देश 

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने का निर्देश दिया है। प्रावधानों के तहत दोष सिद्ध होने पर तीन महीने तक की जेल और तीन लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

खाद्य संरक्षा विभाग के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और निर्धारित मानकों के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

इन खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिली गड़बड़ी

  1. अररिया : सिसाउना बस्ती स्थित मैसर्स सेंटर फार नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से लिए गए हल्दी पाउडर के नमूने में मेटानिल येलो पाया गया।
  2. शेखपुरा : बरबीघा स्थित मैसर्स शिव शंकर होटल से लिए गए बेसन लड्डू के नमूने में मेटानिल येलो पाया गया।
  3. भोजपुर : शाहपुर स्थित मैसर्स संतोष किराना दुकान से लिए गए हल्दी के नमूने में लेड क्रोमेट पाया गया।
  4. जमुई : महाराजगंज चौक स्थित मैसर्स गोपाल होटल एंड स्वीट्स शॉप से लिए गए बेसन लड्डू के नमूने में मेटानिल येलो पाया गया।
  5. पूर्णिया : बनमनखी स्थित मैसर्स मोनाज पोद्दार से लिए गए भिंडी के नमूने में बाहरी/अतिरिक्त रंग की उपस्थिति पाई गई।
  6. सीतामढ़ी : मैसर्स गणपति ट्रेडर्स से लिए गए मल्टी-सोर्स एडिबल वेजिटेबल ऑयल के नमूने में निर्धारित सीमा से अधिक एसिड वैल्यू तथा तेल में घुलनशील सिंथेटिक रंग पाया गया।
  7. मुजफ्फरपुर : मैसर्स गोकुल स्वीट्स से लिए गए रोल बर्फी के नमूने में चांदी के वर्क के स्थान पर एल्युमिनियम फॉइल पाए जाने की पुष्टि हुई।
  8. अररिया : मैसर्स सेंटर फार नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से लिए गए धनिया पाउडर के नमूने में ऑयल सॉल्युबल कलर और स्टार्च की उपस्थिति पाई गई।
  9. पटना : दानापुर स्थित मैसर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आफ द लंदन बलेरी (काव्या एंटरप्राइजेज) से लिए गए हल्दी पाउडर के नमूने में लेड क्रोमेट पाया गया।
  10. पटना : गुलजारबाग स्थित मैसर्स निखिल एंटरप्राइजेज से लिए गए सौंफ के नमूने में फास्ट ग्रीन एफसीएफ की उपस्थिति पाई गई।
  11. खगड़िया : मैसर्स रौशन पनीर से लिए गए पनीर के नमूने में फार्मेलिन और स्टार्च की उपस्थिति के साथ निर्धारित मानक से कम वसा पाई गई।

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