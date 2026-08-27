बिहार में बाढ़ के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई शुरू

डिजिटल डेस्क, पटना। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पर बिहार के केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि नेपाल जाने वाले ज्यादातर पर्यटक भारतीय हैं। तमिलनाडु के लोगों के लापता होने और अन्य प्रभावितों के बारे में पूरी जानकारी न होना बेहद दुखद है।

उन्होंने कहा, “भारत सरकार नेपाल सरकार और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देगी।” सबसे पहले बिहार प्रभावित मंत्री ने बताया कि जब भी नेपाल से पानी आता है तो सबसे पहले बिहार प्रभावित होता है। इस बार हुए नुकसान का आकलन राज्य सरकार मुआवजा देने के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब शुरू कर दी गई है।

राम कृपाल यादव ने आगे बताया कि कल ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ की स्थिति के हर पहलू पर गंभीर चिंता जताई। बिहार सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार है।