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'21 साल से बिहार और 12 साल से केंद्र में BJP, फिर भी नेपाल की बाढ़ पर बैठक नहीं', तेजस्वी यादव का हमला

By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
Updated: Thu, 27 Aug 2026 09:11 AM (IST)

नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बिहार को गंभीर खतरा है, जिस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए स्थायी समाधान न होने तक हर साल समस्या दोहराने की बात कही और तैयारियों पर जोर दिया।

HighLights

  1. नेपाल बाढ़ से बिहार को गंभीर खतरा।

  2. तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना।

  3. बाढ़ के स्थायी समाधान की मांग की।

डिजिटल डेस्क, पटना। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बिहार को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में 21 साल और केंद्र में 12 साल से भाजपा की हुकूमत चल रही है, फिर भी नेपाल से आने वाली बाढ़ के मुद्दे पर अब तक कोई बैठक नहीं हुई।

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब तक इसका स्थायी हल नहीं निकाला जाता, तब तक यह समस्या हर साल दोहराई जाती रहेगी। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बाढ़ के प्रति इतनी उदासीन क्यों है।

बाढ़ को लेकर हमने अपनी बात रखी

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति पर कहा,"नेपाल बाढ़ को लेकर हमने अपनी बात रखी है और बिहार में कई जगह गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो सरकार से आग्रह है कि सारी तैयारी पूरी कर ली जाए। ताकि बाढ़ की स्थिति जब हो तो आम लोगों को दिक्कत न हो और उसको लेकर प्रतिदिन हम फीडबैक ले रहे हैं लेकिन नेपाल में जो तबाही जो आई है जिस तरह से दृश्य हमने देखा है उसको देखते हुए हम लोग को अलर्ट रहने की जरूरत है और बाढ़ का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है।"

उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि," बीजेपी की सरकार बिहार में 21 साल से हैं और 12 साल से केंद्र में है अभी तक नेपाल बाढ़ के संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है। इसका जब तक स्थायी समाधान नहीं आ जाएगा तब तक ये हर साल देखने को मिलेगा। सरकार बाढ़ को लेकर गंभीर क्यों नहीं है।"

इनपुट एएनआई के साथ

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