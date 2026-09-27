नेपाल में बारिश से उफान पर बिहार की नदियां, 2 जिलों की 82000 आबादी बाढ़ से प्रभावित

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में नेपाल के सीमावर्ती जिलों में पिछले तीन-चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती जैसी प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, उफनती नदियों के कारण निचले इलाकों में पानी फैल रहा है, जिससे वर्तमान में दो जिले (सुपौल एवं पश्चिम चंपारण) की लगभग 82 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। विभाग की ओर से स्थिति पर निरंतर और सतर्क निगरानी रखी जा रही है।