नेपाल में भारी बारिश से उफान पर गंडक नदी, वाल्मीकिनगर बराज से छोड़ा गया 4.24 लाख क्यूसेक पानी
नेपाल में भारी वर्षा के कारण गंडक नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ की आशंका है।
HighLights
नेपाल में भारी वर्षा से गंडक नदी में जलस्तर बढ़ा।
वाल्मीकिनगर बराज से पांच लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव की संभावना।
बिहार में बाढ़ की आशंका पर अधिकारियों और लोगों को अलर्ट।
राज्य ब्यूरो, पटना। नेपाल में गंडक नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा के कारण बिहार में बाढ़ की आशंका है।
वर्तमान में गंडक नदी पर स्थित वाल्मीकिनगर बराज से रविवार को दोपहर उपरांत तक 4,24,000 क्यूसेक जलश्राव प्रवाहित हुआ एवं इसकी प्रवृति निरंतर बढ़ने की है।
अनुमान है कि पांच लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव हो सकता है। उप मुख्यमत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को उक्त बातें विभागीय कक्ष में पत्रकारों से कही।
लोगों को किया गया अलर्ट
उन्होंने बताया कि अधिकारियों को साथ ही गंडक किनारे के लोगों को अलर्ट किया गया है। प्रवाहित जलश्राव की स्थिति को देखते हुए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकिनगर बराज से लगभग 80 किमी ऊपर नेपाल के देवघाट गेज स्थल पर दर्ज अभी के जलस्तर के अनुरूप वाल्मीकिनगर बराज पर लगभग पांच लाख क्यूसेक या उससे अधिक जलश्राव शाम तक आने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के अधिकतम जलश्राव 5,62,500 क्यूसेक की तुलना में कम रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा सतत निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है।
24 घंटे अलर्ट पर रहें अधिकारी
तटबंधों के बेहतर पर्यवेक्षण हेतु गंडक नदी के दोनों तटबंधों पर अतिरिक्त अभियंताओं की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हुए लगातार चौकसी एवं निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी भी प्रकार की शिथिलता को अक्षम्य मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर कम रहने के कारण गंडक नदी के जल की निकासी गंगा में सुचारू रूप से होने की स्थिति बन रही है।
अनुमान है कि जल-जमाव या गंभीर बाढ़ का खतरा नहीं है। हालांकि, प्रकृति की स्थिति का शत-प्रतिशत पूर्वानुमान कठिन है परंतु वर्तमान में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिल्कुल घड़बराएं नहीं, केवल सतर्क और सजग रहने की जरूरत है।
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