नेपाल में फटा ग्लेशियर, लेकिन बिहार अब 'महफूज'; डिप्टी सीएम बोले- टल गया बाढ़ का खतरा

राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नेपाल में आई प्रलयंकारी बाढ़ का खतरा बिहार में टलने की संभावना जताई है।

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल में ग्लेशियर फटने की संभावित असर के मद्देनजर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वाल्मीकिनगर बराज एवं पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया।

इसके उपरांत वाल्मीकिनगर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की। लोग सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। उन्होंने बताया कि अभी गंडक के जल प्रवाह की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि नेपाल के तिब्बत प्रभाग में, जहां ग्लेशियर के फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वह मुख्य बिंदु वाल्मीकिनगर बराज से लगभग 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है।

उन्होंने कहा कि नेपाल के भोटेकोसी, त्रिशूली एवं नारायणी नदी होते हुए गंडक तक आते-आते जल प्रवाह की गति कम हुई, उसका फायदा मिला है।

बाढ़ का खतरा टला

साथ ही, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन की मुस्तैदी से यह खतरा फिलहाल टल गया है। उन्होंने कहा कि गंडक नदी का जल स्तर भी सामान्य से कम था, जिससे इस घटना के बाद गंडक में जो अतिरिक्त डिस्चार्ज आया, उससे भयावह स्थिति नहीं बनी।