बिहार में बाढ़ से फसल नुकसान की भरपाई शुरू, 29 सितंबर तक करें आवेदन; ₹22500 प्रति हेक्टेयर तक मिलेगा अनुदान 

राज्य ब्यूरो, पटना। अगस्त के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया 23 सितंबर से प्रारंभ होगी। प्रभावित किसान 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। क्षति के आकलन के आधार पर 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों के प्रभावित किसानों को अनुदान मिलेगा।