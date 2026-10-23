बाढ़ में फसल बर्बाद हुई है? बिहार के किसानों को मिलेंगे 45 हजार... ऑनलाइन आवेदन का मौका रविवार तक

राज्य ब्यूरो, पटना। बाढ़ से फसल बर्बाद होने के कारण आर्थिक संकट झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता राशि देगी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ में फसल क्षति झेलने वाले किसानों से कृषि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

योजना के तहत नौ जिलों के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों के पात्र किसानों को लाभ मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के माध्यम से फसल क्षति की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र किसानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ लेना होगा।

फसल के प्रकार के हिसाब से मिलेगी सहायता योजना के तहत फसल के प्रकार और सिंचाई की स्थिति के आधार पर अनुदान की दर निर्धारित की गई है। असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी।

वहीं, शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलों, जिनमें गन्ना भी शामिल है, के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही सहायता दी जाएगी। न्यूनतम अनुदान राशि असिंचित क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये और शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलों के लिए 2,500 रुपये निर्धारित की गई है।