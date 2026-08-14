अस्पताल में बेड खाली है या नहीं, AI बताएगा तुरंत! बिहार बनाने जा रहा देश का पहला रियल-टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम
बिहार सरकारी अस्पतालों में ICU और वार्ड बेड की रियल-टाइम जानकारी के लिए AI का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह प्रणाली मरीजों को भटकने ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सरकारी अस्पतालों में ICU, वार्ड और सामान्य बेड की उपलब्धता की रियल-टाइम जानकारी देने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रस्तावित सॉफ्टवेयर से अस्पतालों में खाली बेड की लाइव स्थिति तुरंत पता चल सकेगी।
रेफर करने से पहले डॉक्टर देख सकेंगे बेड
जिला अस्पताल के डॉक्टर किसी गंभीर मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर करने से पहले यह देख सकेंगे कि वहां बेड और डॉक्टर उपलब्ध हैं या नहीं।
इससे मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने की परेशानी कम होगी। 15 अगस्त से नई रेफरल व्यवस्था प्रभावी होने के साथ इस सिस्टम को जल्द लागू करने की तैयारी है।
14 हजार चिकित्सा संस्थान होंगे नेटवर्क से कनेक्ट
बिहार में करीब 14 हजार चिकित्सा संस्थानों को इस सिस्टम से जोड़ने की योजना है। इनमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तक शामिल होंगे।
बड़े स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।
बेड के साथ डॉक्टर और दवाओं पर भी नजर
AI आधारित सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ बेड की जानकारी तक सीमित नहीं रहेगा। डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं के वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग भी इससे की जाएगी। इससे स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों की स्थिति की निगरानी करने में मदद मिलेगी।
बिहार में शुरू हो रही स्वास्थ्य व्यवस्था की डिजिटल तस्वीर
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के अनुसार, इस पहल से आपात स्थिति में समय की बचत होगी। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
फिलहाल सिस्टम विकास के शुरुआती चरण में है और इसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में लागू करने की तैयारी है।
QR कोड से OPD का डिजिटल टोकन
बिहार में डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत OPD रजिस्ट्रेशन को भी आसान बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीज अस्पताल में लगे QR कोड को स्कैन कर डिजिटल टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
इससे उन्हें OPD की कतार में लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत कम होती है।
मोबाइल पर मिलेंगे पर्चे और जांच रिपोर्ट
आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के जरिए मरीजों के पर्चे, लैब रिपोर्ट और एक्स-रे जैसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
इससे मरीजों को पुराने कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत कम होगी और स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रह सकेंगे।
3900 से अधिक केंद्रों पर टेलीमेडिसिन
राज्य के 3900 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। इससे दूरदराज के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
खबरें और भी
जिला अस्पतालों को मिलेगी टेली-ICU सहायता
इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति डिजिटल नेटवर्क तैयार करा रही है। इसके तहत जिला अस्पतालों को टेली-ICU सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
AI आधारित बेड ट्रैकिंग, डिजिटल OPD, हेल्थ रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन जैसी पहल से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने की कोशिश तेज हो रही है।