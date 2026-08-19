बिहार में डीजल अनुदान: अब ₹750 प्रति एकड़ मिलेगी सब्सिडी, लेकिन रसीद पर अंगूठा और जियो-टैगिंग जरूरी

राज्य ब्यूरो, पटना। किसानों को सरकार शारदीय (खरीफ) फसलों की डीजल पंपसेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपये की दर से अनुदान देगी। धान का बिचड़ा व जूट फसल की अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान भुगतान का प्रविधान किया गया है।

धान, मक्का अन्य शारदीय (खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय व सुगन्धित पौधे की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। डीजल अनुदान के लिए आवेदन शुरू प्रति किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए डीजल अनुदान तय किया गया है। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा। डीजल अनुदान से खरीफ फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों (रैयत/गैर रैयत) को देय है।

रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित-सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य/ वार्ड पार्षद/मुखिया/सरपंच/ पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य व कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी।

जियो टैगिंग फोटो खींचकर किया गया अपलोड किसानों को मिलने वाले अनुदान के लिए जियो टैगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जायेगा। केवल वैसे ही किसान, इस योजना के तहत आवेदन करें, जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है।

इसके लिए संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा जांच भी किया जायेगा। अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरान्त डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा। डीजल पावती पर किसानों को देना होगा अंगूठे का निशान कृषि विभाग द्वारा डीजल पावती पर किसानों को अंगूठे का निशान देना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान देय नहीं होगा।