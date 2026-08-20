बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारी के ठिकानों पर EOU का छापा, आय से 90 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा
बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है।
HighLights
EOU ने बिहार के उप निदेशक अजय कुमार सिंह पर छापा मारा।
उनकी आय से 90 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ।
3.43 करोड़ रुपये की disproportionate assets मिलीं, केस दर्ज।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। EOU अजय कुमार के पटना के खाजपुरा एवं मीठापुर के साथ बेगूसराय के पैतृक आवास की तलाशी ले रही है।
EOU को अजय कुमार के पास आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं। जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, अजय कुमार के पास 3 करोड़ 43 लाख 78 हजार 300 रुपये की संपत्ति अर्जित करने का सबूत है, जो उनकी आय से 90.04 प्रतिशत अधिक है। छापामारी के दौरान पटना आवास से 500 के नोटों की कई गड्डियां और आभूषण बरामद किए गए हैं।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अजय कुमार सिंह के खिलाफ FIR कर उनके कई ठिकानों पर छापामारी की गई है। खाजपुरा के आकाशवाणी रोड में चंद्रतारा भवन, मीठापुर में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का कार्यालय कक्ष पर तलाशी जारी है।
इसके अलावा बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र स्थित पैतृक मकान पर भी अलग टीम पहुंची है। इन ठिकानों पर DSP स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
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