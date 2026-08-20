मुजफ्फरपुर से कारोबारी की किडनैपिंग, यूपी ले जाकर मांगी ₹10 लाख की फिरौती; पुलिस ने 6 घंटे में किया रेस्क्यू
मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा से मुर्गी दाना कारोबारी चंदन कुमार का अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह घंटे में उत्तर प्रदेश से कारोबारी को सकुशल बरामद कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया।
HighLights
मुजफ्फरपुर से मुर्गी दाना कारोबारी चंदन कुमार का अपहरण।
अपहर्ताओं ने 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की।
पुलिस ने छह घंटे में यूपी से सकुशल बरामद किया, दो गिरफ्तार।
संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिसकाट गली इलाके से मुर्गी दाना कारोबारी चंदन कुमार का अपहरण कर लिया गया। अपहर्ताओं द्वारा रिहाई के बदले 10 लाख की फिरौती की मांग की।
घटना सामने आने के बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद तकनीकी जांच के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी कर उत्तर प्रदेश से कारोबारी को छह घंटे में सकुशल बरामद कर लिया गया। एसएसपी ने अपहृत कारोबारी के सकुशल मिल जाने की पुष्टि की है।
मिठनपुरा इलाके से हुआ था अपहरण
बताया गया कि एक दिन पूर्व कारोबारी को कार सवार बदमाशों मिठनपुरा इलाके से अगवा कर लिया था। इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश ले जाया गया। यूपी में उसे एक खंडर मकान में बंद कर रखा गया।
वीडियो कॉल कर स्वजन को पिटाई करते हुए दिखाया गया। इसके बाद 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। घटना के बाद स्वजन चिंतित हो गए। बुधवार को पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद मिठनपुरा थानेदार अजय कुमार ने इसकी जांच शुरू की।
वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर यूपी पुलिस से सहयोग लिया गया। इसके बाद छापेमारी कर कारोबारी को सकुशल बरामद किया गया। घटना में शामिल दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी होने पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अपहृत कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही।
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