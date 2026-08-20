मुजफ्फरपुर से कारोबारी की किडनैपिंग, यूपी ले जाकर मांगी ₹10 लाख की फिरौती; पुलिस ने 6 घंटे में किया रेस्क्यू

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिसकाट गली इलाके से मुर्गी दाना कारोबारी चंदन कुमार का अपहरण कर लिया गया। अपहर्ताओं द्वारा रिहाई के बदले 10 लाख की फिरौती की मांग की।

घटना सामने आने के बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद तकनीकी जांच के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी कर उत्तर प्रदेश से कारोबारी को छह घंटे में सकुशल बरामद कर लिया गया। एसएसपी ने अपहृत कारोबारी के सकुशल मिल जाने की पुष्टि की है।

मिठनपुरा इलाके से हुआ था अपहरण बताया गया कि एक दिन पूर्व कारोबारी को कार सवार बदमाशों मिठनपुरा इलाके से अगवा कर लिया था। इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश ले जाया गया। यूपी में उसे एक खंडर मकान में बंद कर रखा गया।