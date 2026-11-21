राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार में 1.72 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। बांका व सिवान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेंगे। नवादा, जमुई और औरंगाबाद में चार पंप्ड स्टोरेज योजना पर काम होगा।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्‍थ‍िति‍ में होटल मौर्या में उद्योग और ऊर्जा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित उद्यमियों से संवाद'' एवं एमओयू एक्सचेंज समारोह में एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए।

एनटीपीसी बांका में लगाएगी परमाणु संयंत्र योजना

बांका जिले के भितिया में सात सौ मेगावाट की चार (2800) परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह परियोजना 1,500 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रतिवर्ष 160 एमसीएम जल की आपूर्ति की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपये है।

एनपीसीआईएल सिवान के रघुनाथपुर में परमाणु उत्पादन इकाई लगाएगी

सिवान जिले के तलहर, रघुनाथपुर में सात सौ मेगावाट की चार (2800) परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एमओयू किया गया है।

यह परियोजना 1,500 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रतिवर्ष 160 एमसीएम जल की आपूर्ति की जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपये है।

नवादा में पंप्ड स्टोरेज स्कीम

नवादा जिले के एकतारा एवं पथरा में 1,800 मेगावाट क्षमता तथा 10,800 मेगावाट-आवर भंडारण क्षमता वाली पंप्ड स्टोरेज परियोजना विकसित की जाएगी।

इसकी अनुमानित लागत 9,900 करोड़ रुपये है। इसे अदाणी समूह बनाएगा। जमुई जिले के मिर्चा पाठक चक में 1,800 मेगावाट क्षमता तथा 10,800 मेगावाट-आवर भंडारण क्षमता वाली पंप्ड स्टोरेज परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसकी अनुमानित लागत 9,900 करोड़ रुपये है। इसे भी अदाणी समूह बनाएगा। नवादा जिले के हरदिया/फुलवरिया डैम में 1,500 मेगावाट क्षमता तथा 9,015 मेगावाट-आवर भंडारण क्षमता वाली पंप्ड स्टोरेज परियोजना विकसित की जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 7,685 करोड़ रुपये है।