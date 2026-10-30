बिहार के 9 जिलों में लगेगा रोजगार मेला, 2 से 6 नवंबर तक निजी कंपनियों में नौकरी का मौका

राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय की संयुक्त पहल पर नियोजन- सह- व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला- 2026 का आयोजन नौ जिलों में क‍िया जाएगा।

बिहार के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला- 2026 का आयोजन किया जाएगा।

इस क्रम में 2 से 6 नवंबर तक 9 जिलों में जिलास्तरीय रोजगार मेले में विभिन्न शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं रखने वाले अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।