‘दीये की लौ तेज होना बुझने का संकेत’, बढ़ते अपराध पर JDU नेता श्याम रजक ने कहा- नीतीश जी के समय भी हुआ था ऐसा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की ओर से राज्य में पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

इसी बीच पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र में गैराज संचालक की गोली मारकर हत्या की घटना पर जदयू के वरिष्ठ नेता व विधायक श्याम रजक ने सरकार का बचाव करते हुए अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ा दावा किया है।

श्याम रजक ने कहा कि आपराधिक घटनाएं निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं, लेकिन सरकार अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है। अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।

सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधियों का होगा पूर्ण खात्मा

उन्होंने दावा किया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है और आने वाले समय में अपराध पर और सख्ती दिखाई जाएगी। सम्राट चौधरी की सरकार हर संभव उपाय कर रही है।