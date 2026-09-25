जमुई पीड़िता की तस्वीर शेयर करने के मामले में एक्शन, पटना के सचिवालय थाने में CMO कर्मी पर FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, पटना। जमुई जिले में नाबालिग लड़की और उसके साथी से हुई बदसलूकी मामले की पीड़िता तथा उसके परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'X' पर सार्वजनिक करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है।

बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में तैनात कर्मचारी सागर प्रसाद के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।

नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को जमुई जिले में एक नाबालिग लड़की और उसके साथी के साथ छेड़छाड़, मारपीट व अभद्र व्यवहार की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी।