सीएम सम्राट चौधरी की गरीब परिवारों को सौगात, बिहार में बनेंगे 60 लाख नए पक्के मकान
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्षों में बिहार में 60 लाख और गरीबों को पक्के ...और पढ़ें
HighLights
अगले पांच वर्षों में 60 लाख गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभियंताओं के सम्मान समारोह में की घोषणा।
बिहार के विकास और बाढ़ समाधान में अभियंताओं की भूमिका महत्वपूर्ण।
राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले 12 वर्षों में लगभग 50 लाख गरीबों को पक्का मकान मिला है। उनके लिए अगले पांच वर्षों में 60 लाख और पक्के मकान बनाए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका आश्वासन दिया।
'भगवान विश्वकर्मा के संतान अभियंताओं का अभिनंदन सम्मान-सह-अभियंता संगोष्ठी' कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद वे समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, जो कि अभियंता भी हैं, सहित अन्य अभियंताओं को अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया। यह आयोजन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास में हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार में अभी और कई चीजों का निर्माण कार्य चलता रहेगा। अभियंता बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य की अपनी विशिष्ट शैली से नया इतिहास रचते रहेंगे, मुझे ऐसी आशा है। बिहार को समृद्ध प्रदेश बनाना है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक बिहार को ऐसा बनाना है कि फिर से अपने गौरवशाली अतीत को प्राप्त कर सके। इसमें आप सभी अभियंताओं का सहयोग चाहिए। कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया।
अब प्रयास बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए:
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहा है। इस बार 34 प्रतिशत कम वर्षा के बावजूद बाढ़ की स्थिति बनी। हम लोग बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए काम कर रहे हैं। आज कैबिनेट ने गाद नीति पर मुहर लगा दी है।
उन्होंने कहा कि कोसी, गंडक और गंगा नदी को व्यवस्थित करना है। बाढ़ प्रबंधन, कृषि क्षेत्र सहित सभी निर्माण कार्यों में अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बिहार तभी बदलेगा, जब इंजीनियर पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे।
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