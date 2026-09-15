सीएम सम्राट चौधरी की गरीब परिवारों को सौगात, बिहार में बनेंगे 60 लाख नए पक्के मकान

राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले 12 वर्षों में लगभग 50 लाख गरीबों को पक्का मकान मिला है। उनके लिए अगले पांच वर्षों में 60 लाख और पक्के मकान बनाए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका आश्वासन दिया।

'भगवान विश्वकर्मा के संतान अभियंताओं का अभिनंदन सम्मान-सह-अभियंता संगोष्ठी' कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद वे समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, जो कि अभियंता भी हैं, सहित अन्य अभियंताओं को अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया। यह आयोजन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास में हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार में अभी और कई चीजों का निर्माण कार्य चलता रहेगा। अभियंता बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य की अपनी विशिष्ट शैली से नया इतिहास रचते रहेंगे, मुझे ऐसी आशा है। बिहार को समृद्ध प्रदेश बनाना है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक बिहार को ऐसा बनाना है कि फिर से अपने गौरवशाली अतीत को प्राप्त कर सके। इसमें आप सभी अभियंताओं का सहयोग चाहिए। कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया।