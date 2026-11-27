राज्य ब्यूरो, पटना। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शासन से लेकर जिलों तक प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा और उसे चुस्त-दुरुस्त करने की पहल की है।

28 एवं 29 नवंबर मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से लेकर जिलों में तैनात शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिवों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के जिलाधिकारी- एसपी शामिल होंगे।

सरकार के कामकाज में तेजी का प्रयास बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाना और योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का आकलन करना माना जा रहा है। विधानमंडल सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न विभागों की उपलब्धियों, विकास योजनाओं की प्रगति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन में जवाब देना होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति, कानून-व्यवस्था, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, जन शिकायतों के निष्पादन और विभागों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। जिलों की विकास योजनाओं की देखेंगे स्‍थ‍िति‍ जिलों में चल रही योजनाओं की वास्तविक स्थिति और लंबित मामलों की भी समीक्षा की जा सकती है। मुख्यमंत्री अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप समयबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दे सकते हैं।