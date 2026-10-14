बिहार में बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार की राहत, CM सम्राट ने सीधे खाते में भेजे 112.52 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में बाढ़ और बारिश से फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। बुधवार को सम्राट चौधरी ने DBT के माध्यम से सीधे 2 लाख 48 हजार 704 किसानों के खाते में 112.52 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।