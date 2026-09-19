12 लाख लोग जा रहे बाहर मजदूरी करने, अब बिहार में लगेंगे 10 हजार उद्योग; CM सम्राट ने बताया लक्ष्य

जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को कहा कि राज्य के बाहर प्रदेश के 12 लाख लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं।

हमलोगों का लक्ष्य है कि बिहार के बाहर कोई मजदूरी करने न जाए, इसके लिए उद्योगों और उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम का सीएम ने क‍िया शुभारंभ

प्रदेश में अब तक करीब एक हजार उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगले पांच वर्षों में 10 हजार उद्योगों को राज्य में स्थापित करने का लक्ष्य है।

सीएम तारामंडल में सेवा संकल्प अभियान के तहत राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम, सांसद डा. संजय जायसवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज की प्रदेश संयोजक डा. अमृता भूषण राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, युवा उद्यमी उपस्थित थे।