पटना में पूजा पंडाल पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, समृद्ध बिहार और विकसित भारत की मांगी मन्नत

डिजिटल डेस्क, पटना। महानवमी के पावन अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर उन्होंने राज्य की जनता को महानवमी की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बिहार की निरंतर प्रगति, सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि की प्रार्थना की।

उन्होंने कहा कि मां भगवती से यही प्रार्थना है कि हमारा बिहार निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो और विकसित भारत का सपना साकार हो। राज्य के चौमुखी विकास के लिए मां का आशीर्वाद सदैव बना रहे।

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