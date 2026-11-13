नीतीश कुमार के नाम पर होगा कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6-लेन पुल, बिहार के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि गंगा नदी पर बन रहे महत्वाकांक्षी कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6-लेन पुल का नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के नाम पर रखा जाएगा।

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