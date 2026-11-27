डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए महंगी निजी कोचिंग या दूसरे शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

राज्य में शुरू की गई निशुल्क JEE और NEET-UG कोचिंग के सकारात्मक परिणामों से उत्साहित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे पूरे प्रदेश में विस्तार देने का संकल्प जताया है।

मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि बिहार की प्रतिभा अब बिहार में ही निखरेगी। उन्होंने लिखा कि मेधा किसी महंगे शहर या निजी कोचिंग की मोहताज नहीं होती।

सही अवसर मिलने पर रच सकते इति‍हास

सही अवसर मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी इतिहास रच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि पटना से शुरू हुआ निशुल्क JEE और NEET-UG कोचिंग का सफल प्रयोग अब पूरे बिहार में बदलाव की नई कहानी लिख रहा है।

अनुशासित माहौल और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन के दम पर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के विद्यार्थी IIT, NIT, AIIMS और देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प प्रदेशभर में ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा जैसे शहरों में पलायन नहीं करना पड़े। साथ ही उन्हें महंगी निजी कोचिंग का आर्थिक बोझ भी न उठाना पड़े।

ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा बेहतर अवसर मुख्यमंत्री के इस संदेश का जोर शिक्षा के अवसरों को गांव और कस्बों तक पहुंचाने पर है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को यदि स्कूल स्तर पर ही बेहतर मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलता है तो उन्हें आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करना पड़ेगा।