राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हाल के दिनों में हुई असमय वर्षा से फसलों को हुए नुकसान को लेकर बिहार सरकार ने गंभीरता दिखाई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

दोनों विभागों को सभी जिलों से वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्षति का आकलन करने को कहा गया है।

सीएम ने कहा-प्रभाव‍ित क‍िसानों को दें आवश्‍यक सहायता

साथ ही प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।मुख्यमंत्री ने बुधवार को इस संबंध में एक्स पर पोस्ट कर सरकार की पहल की जानकारी साझा की।