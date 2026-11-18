राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में 25 जनवरी से जनगणना का काम शुरू होगा, जो 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक (Enumerator) घर-घर जाकर लोगों से जनसंख्या से संबंधित आवश्यक जानकारियां जुटाएंगे। खास बात यह है कि इस बार नागरिकों को स्व-जनगणना (Self Enumeration) का विकल्प भी मिलेगा।

इसके तहत लोग 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक खुद अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवारको इसकी जानकारी दी। 25 जनवरी से घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे प्रगणक राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि बिहार में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 25 जनवरी से प्रगणक राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में घर-घर जाकर जनगणना का काम करेंगे।

यह प्रक्रिया 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। इस दौरान प्रत्येक घर से जनसंख्या से जुड़ी आवश्यक जानकारियां एकत्र की जाएंगी। जनगणना के काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है।

10 से 24 जनवरी तक मिलेगा स्व-जनगणना का विकल्प इस बार जनगणना प्रक्रिया में आम लोगों को एक अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले नागरिकों को स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा।

इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्व-जनगणना की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इससे नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया में सीधे भागीदारी का अवसर मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मिली जिम्मेदारी मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना के आलोक में बिहार में जनगणना का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य के सफल संचालन की जिम्मेदारी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी गई है। इसके लिए विभाग में जनगणना कोषांग बनाया गया है, जिसने प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनगणना के लिए विभागीय स्तर पर शुरू हुई तैयारी राज्य में जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले स्व-जनगणना का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का काम पूरा करेंगे।