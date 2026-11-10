ऋषिकेश-गोवा भूल जाइए! बिहार के इन 3 खूबसूरत ठिकानों पर शुरू होगा वाटर स्पोर्ट्स, खर्च होंगे 35 करोड़

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों करमचट (दुर्गावती) बांध, मां मुंडेश्वरी इको-पार्क और घोड़ा कटोरा को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

इन परियोजनाओं पर करीब 35.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां वाटर स्पोर्ट्स, रोमांचक एडवेंचर गतिविधियों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। राज्य कैबिनेट (Bihar Cabinet News) ने मंगलवार को इसकी स्वीकृति दे दी।

करमचट (दुर्गावती) बांध

रोहतास-कैमूर क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों के बीच स्थित करमचट (दुर्गावती) बांध के जलाशय में लगभग 16.47 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर पार्क विकसित किया जाएगा। यहां पर्यटकों के लिए 16 प्रकार की जल आधारित गतिविधियां शुरू करने की योजना है।