राजगीर से लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक दिखेगा बिहार का 'मानसून मैजिक', वीकेंड पर बनाएं घूमने का प्लान

डिजिटल डेस्क, पटना। आसमान में तैरते काले बादल, रिमझिम फुहारें और चारों तरफ फैली हरी-भरी वादियां—मानसून का मौसम आते ही बिहार का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है।

आमतौर पर लोग बारिश की छुट्टियों में देश के दूर-दराज वाले हिल स्टेशनों का रुख करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी कई ऐसे छिपे हुए कोने हैं, जो इस मौसम में किसी स्वर्ग से कम नजर नहीं आते?

अगर आप भी कम समय और सीमित बजट में एक यादगार सफर की तलाश में हैं, तो चलिए आपको कराते हैं बिहार के उन 5 चुनिंदा खूबसूरत ठिकानों की सैर, जहां बारिश का मजा दोगुना हो जाता है। राजगीर ग्लास ब्रिज 1. ऐतिहासिक व प्राकृतिक धरोहर राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी रहा प्राचीन शहर राजगीर बौद्ध और जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। चारों ओर फैली हरियाली, मनमोहक दृश्य और पांच चट्टानी पहाड़ियों से घिरा यह शहर अध्यात्म, इतिहास और आधुनिक रोमांच का सही मिश्रण पेश करता है।

राजगीर ग्लास ब्रिज: राजगीर के सबसे प्रमुख और आधुनिक आकर्षणों में से एक 'ग्लास ब्रिज' (कांच का पुल) है। नेचर सफारी पार्क परिसर के अंदर पांच खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बना यह पुल 85 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। इसका पारदर्शी कांच का फर्श पर्यटकों को स्काई वॉकिंग का अद्भुत रोमांच देता है, जो राजगीर यात्रा के दौरान एक 'मस्ट विजिट' स्थान है।

राजगीर के सबसे प्रमुख और आधुनिक आकर्षणों में से एक 'ग्लास ब्रिज' (कांच का पुल) है। नेचर सफारी पार्क परिसर के अंदर पांच खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बना यह पुल 85 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। इसका पारदर्शी कांच का फर्श पर्यटकों को स्काई वॉकिंग का अद्भुत रोमांच देता है, जो राजगीर यात्रा के दौरान एक 'मस्ट विजिट' स्थान है। रत्नागिरी पहाड़ी और भारत का सबसे पुराना रोपवे: राजगीर में भारत का सबसे पुराना रोपवे स्थित है, जो पर्यटकों को रोमांचक सफर कराते हुए रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है। पहाड़ी की चोटी पर चार दिशाओं में विराजमान सफेद रंग का विशाल 'विश्व शांति स्तूप' और जापानी बौद्ध मंदिर स्थित है, जहां से पूरे शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है।

राजगीर में भारत का सबसे पुराना रोपवे स्थित है, जो पर्यटकों को रोमांचक सफर कराते हुए रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है। पहाड़ी की चोटी पर चार दिशाओं में विराजमान सफेद रंग का विशाल 'विश्व शांति स्तूप' और जापानी बौद्ध मंदिर स्थित है, जहां से पूरे शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। रथ चक्र के निशान: जरासंध स्मारकों के पास स्थित 30 फीट लंबे और गहरे 'रथ चक्र के निशान' इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए बेहद खास हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण राजगीर आए थे, तब उनके रथ की तेज गति और शक्ति के कारण चट्टानों पर ये निशान बन गए थे। इन निशानों के आसपास पहली से पांचवीं शताब्दी ईस्वी के बीच की प्राचीन लिपियां उकेरी गई हैं, जिन्हें इतिहासकार आज तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं।

जरासंध स्मारकों के पास स्थित 30 फीट लंबे और गहरे 'रथ चक्र के निशान' इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए बेहद खास हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण राजगीर आए थे, तब उनके रथ की तेज गति और शक्ति के कारण चट्टानों पर ये निशान बन गए थे। इन निशानों के आसपास पहली से पांचवीं शताब्दी ईस्वी के बीच की प्राचीन लिपियां उकेरी गई हैं, जिन्हें इतिहासकार आज तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। घोरा कटोरा झील: विश्व शांति स्तूप के पास स्थित 'घोरा कटोरा झील' प्राकृतिक सुंदरता की एक बेहतरीन मिसाल है। तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी इस झील के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजाओं के घोड़े यहां पानी पीने आते थे। कैसे पहुंचे राजगीर? राजगीर आप हवाई यात्रा कर भी पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा गया में स्थित है, जो लगभग 68 किलोमीटर दूर है। गया हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद, आप टैक्सी लेकर राजगीर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से भी आप राजगीर रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से यहां पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से भी आप राजगीर आ सकते हैं।

राजगीर पटना से कितनी दूर है? राजगीर पटना शहर से लगभग 93.7 किलोमीटर की छोटी दूरी पर स्थित है। आमतौर पर, NH 431 के माध्यम से पटना से राजगीर पहुंचने में लगभग 2 घंटे 25 मिनट का समय लगता है।

पैकेज की भी सुविधा प्रीमियम प्रायोरिटी पैकेज लेकर भी आप राजगीर की यात्रा कर सकते हैं। इस पैकेज में निम्नलिखित सुविधाएं मिल जाती हैं।आप नेचर सफारी (Nature Safari) और जंगल सफारी (Jungle Safari) दोनों में प्रवेश, बस परिवहन और वन्यजीव बाड़ों (Wildlife Enclosures), ग्लास ब्रिज (Glass Bridge), सस्पेंशन ब्रिज (Suspension Bridge), जिप लाइन (Zip Line) और जिप साइकिलिंग (Zip Cycling) जैसे मुख्य आकर्षण को इस पैकेज से कवर कर सकते हैं।

2. रोहतास- 'मांझर' और 'धुआं कुंड' की खूबसूरती कर देगी मंत्रमुग्ध वैसे तो रोहतास में घूमने के लिए कई जगहें हैं लेकिन मानसून में यहां के झरने अपनी पूरी रौनक पर होते हैं। आप मंझर कुंड, धुआं कुंड और तुतला भवानी वॉटरफॉल की यात्रा कर सकते हैं।

मांझर कुंड: मांझर कुंड की सबसे बड़ी खासियत यहां की अविरल बहती प्राकृतिक जलधारा है। साल के बारह महीने यहां पानी का प्रवाह बना रहता है। पहाड़ों से छनकर आने वाला इसका पानी बेहद निर्मल और शीतल होता है।

मांझर कुंड की सबसे बड़ी खासियत यहां की अविरल बहती प्राकृतिक जलधारा है। साल के बारह महीने यहां पानी का प्रवाह बना रहता है। पहाड़ों से छनकर आने वाला इसका पानी बेहद निर्मल और शीतल होता है। धुआं कुंड: मांझर कुंड के ही समीप स्थित धुआं कुंड का नजारा बेहद विहंगम होता है। जब ऊंचाई से जलधारा पूरी ताकत के साथ नीचे चट्टानों पर गिरती है, तो पानी की अनगिनत सूक्ष्म बूंदें हवा में बिखर जाती हैं। यह नजारा दूर से देखने पर किसी सफेद धुएं या भाप के गुबार जैसा प्रतीत होता है— और यही अनोखा दृश्य इस कुंड को 'धुआं कुंड' नाम देता है। एडवेंचर, ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ट्रेकिंग व वॉक: पहाड़ों और घाटियों के बीच से गुजरते कच्चे रास्ते ट्रेकर्स को एक नया अनुभव देते हैं।

पहाड़ों और घाटियों के बीच से गुजरते कच्चे रास्ते ट्रेकर्स को एक नया अनुभव देते हैं। पिकनिक स्पॉट: परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन का सुकूनभरा समय बिताने के लिए यह बेहद सुरक्षित और सुहावना स्थान है।

परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन का सुकूनभरा समय बिताने के लिए यह बेहद सुरक्षित और सुहावना स्थान है। फोटोग्राफी: गिरते झरने, धुंध का अहसास और सुरम्य घाटियां कैमरे में कैद करने के लिए एक से बढ़कर एक फ्रेम मुहैया कराती हैं। सफर की योजना अगर आप इस बार प्रकृति की गोद में सुकून भरे और रोमांचक पल बिताना चाहते हैं, तो रोहतास के मांझर कुंड और धुआं कुंड की सैर आपकी यात्रा को यादगार बना देगी। यहां आप हवाई यात्रा कर भी पहुंच सकते हैं।

पटना, गया निकटमत हवाई अड्डे हैं। आप ट्रेन द्वारा भी यहां आ सकते हैं। यहां निकटतम स्टेशन सासाराम है। आप वाया रोड पुरानी जी.टी रोड पर अवस्थित है। पटना, आरा, दिल्ली, कोलकाता, रांची इत्यादी से जुड़ा है। 3. 'वाल्मीकि टाइगर रिजर्व' की सैर में छुपा है अद्भुत रोमांच पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के तट पर बसा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है। नेपाल के प्रसिद्ध चितवन नेशनल पार्क की सीमा से सटा यह राष्ट्रीय उद्यान न केवल बाघों का सुरक्षित आशियाना है, बल्कि समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता का एक बेजोड़ उदाहरण भी है।

घने जंगल और वन्यजीवों का अद्भुत संसार: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा 'साल' के विशालकाय पेड़ों और घने जंगलों से ढका हुआ है। यहां की हरियाली, छोटी-छोटी प्राकृतिक जलधाराएं और पृष्ठभूमि में दिखती पहाड़ियां माहौल को बेहद सुरम्य बनाती हैं।

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा 'साल' के विशालकाय पेड़ों और घने जंगलों से ढका हुआ है। यहां की हरियाली, छोटी-छोटी प्राकृतिक जलधाराएं और पृष्ठभूमि में दिखती पहाड़ियां माहौल को बेहद सुरम्य बनाती हैं। इन वन्यजीवों से हो सकती है मुलाकात: जंगल सफारी के दौरान यहां मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुआ एशियाई हाथी, गौर (भारतीय बायसन), सांभर, भालू और हिरणों के विभिन्न झुंड, आसमान में मंडराते गिद्ध और सैकड़ों प्रजातियों के रंग-बिरंगे देसी-विदेशी पक्षी, जो बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन नजारा पेश करते हैं।

जंगल सफारी के दौरान यहां मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुआ एशियाई हाथी, गौर (भारतीय बायसन), सांभर, भालू और हिरणों के विभिन्न झुंड, आसमान में मंडराते गिद्ध और सैकड़ों प्रजातियों के रंग-बिरंगे देसी-विदेशी पक्षी, जो बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन नजारा पेश करते हैं। जंगल सफारी व बर्ड वॉचिंग: खुली जिप्सियों में घने जंगलों के बीच से गुजरना और दुर्लभ पक्षियों की चहचहाहट सुनना एक अविस्मरणीय अहसास कराता है।

खुली जिप्सियों में घने जंगलों के बीच से गुजरना और दुर्लभ पक्षियों की चहचहाहट सुनना एक अविस्मरणीय अहसास कराता है। नेचर ट्रेल्स और कैम्पिंग: प्रकृति के करीब पैदल चलने (ट्रेकिंग) के लिए गाइड की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जंगल के माहौल में कैम्पिंग का भी अपना एक अलग मजा है।

प्रकृति के करीब पैदल चलने (ट्रेकिंग) के लिए गाइड की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जंगल के माहौल में कैम्पिंग का भी अपना एक अलग मजा है। ईको-हट और बोटिंग: गंडक नदी में शांतिपूर्वक बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। ठहरने के लिए वन विभाग द्वारा सुंदर और आरामदायक 'ईको-टूरिज्म हट्स' तैयार किए गए हैं। 4. कैमूर की पहाड़ियों में छुपा 'तेलहाड़ कुंड' बिहार का कैमूर पर्वत श्रृंखला अपने भीतर प्रकृति के कई हसीन राज समेटे हुए है। घने जंगलों और ऊंची-नीची चट्टानों के बीच बसे कई जलप्रपातों में से एक है— तेलहाड़ कुंड जलप्रपात। पहाड़ों की ओट से जब पानी लगभग 80 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो वहां का नजारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है।

पर्यटन ही नहीं, ऊर्जा का भी बड़ा केंद्र बनने की क्षमता: तेलहाड़ कुंड सिर्फ सैलानियों के लिए सुकून की जगह ही नहीं है, बल्कि यह राज्य के लिए ऊर्जा का एक बड़ा जरिया भी साबित हो सकता है।

तेलहाड़ कुंड सिर्फ सैलानियों के लिए सुकून की जगह ही नहीं है, बल्कि यह राज्य के लिए ऊर्जा का एक बड़ा जरिया भी साबित हो सकता है। ककरगढ़ जल प्रपात: कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित यह जलप्रपात गजब की मनोरम छटा बिखेरती है। यह चैनपुर प्रखण्ड में स्थित है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे है। 5. नवादा का 'ककोलत जलप्रपात'