दीपावली-छठ पर BSRTC का तोहफा: बिहार से दिल्ली-यूपी के लिए चलेंगी AC बसें, चेक करें किराया

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ पर घर आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) पांच से 20 नवंबर तक त्योहार स्पेशल बसों का परिचालन करेगा।

ये बसें पटना समेत बिहार के प्रमुख शहरों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए चलेंगी। यात्रियों को बस किराए में सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी। एक नवंबर से निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर टिकट की आनलाइन बुकिंग शुरू होगी।

परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने गुरुवार को फुलवारीशरीफ स्थित बीएसआरटीसी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सरकार यात्रियों को किराए में सब्सिडी देगी। बसों के रूट और उनके बीच परिचालन की विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। सभी बसें एसी और डीलक्स श्रेणी की होंगी। पटना से दिल्ली का किराया तय सब्सिडी के बाद पटना से दिल्ली के लिए अलग-अलग श्रेणी की बसों का किराया निर्धारित किया गया है। नॉन एसी बस से सफर करने पर 1182 रुपये, नॉन एसी स्लीपर के लिए 1483 रुपये, एसी सीटर के लिए 1318 रुपये और एसी स्लीपर के लिए 1935 रुपये देने होंगे।