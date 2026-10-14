बिहार में अब परमाणु ऊर्जा से बनेगी बिजली, औरंगाबाद में 110 एकड़ जमीन चिह्नित

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बिजली उत्पादन बढ़ाने और भविष्य की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा, पंप्ड स्टोरेज एवं परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की दिशा में पहल की जा रही है।

इसे लेकर मंगलवार को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक विशाल राज की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

इसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन, जलाशयों के उपयोग और पानी की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में औरंगाबाद में 110 एकड़ जमीन की उपलब्धता, फुलवरिया जलाशय में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने तथा पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए जलाशयों के इस्तेमाल की संभावनाओं पर विचार किया गया।