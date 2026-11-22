जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक 2027 की सेंटअप परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। परीक्षा 27 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें अनुपस्थित रहने या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।

ऐसे विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड की ओर से मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी परीक्षार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा में शामिल होना और उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दो पालियों में होगी सेंटअप परीक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होगी। वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षा शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस दौरान परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका पर कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं होगी। पहले दिन मातृभाषा और द्वितीय मातृभाषा की परीक्षा परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में मातृभाषा विषय की परीक्षा होगी। वहीं, दूसरी पाली में द्वितीय मातृभाषा विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

25 नवंबर को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 25 नवंबर को पहली पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित होगी। दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद 26 नवंबर को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में अंग्रेजी सामान्य विषय की परीक्षा होगी।

अंतिम दिन ऐच्छिक और व्यावसायिक विषय की परीक्षा सेंटअप परीक्षा के अंतिम दिन यानी 27 नवंबर को पहली पाली में ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। वहीं, दूसरी पाली में व्यावसायिक विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा संपन्न हो जाएगी।