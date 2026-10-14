बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए भाजपा ने रचा 'चक्रव्यूह', बांकीपुर की हार का बदला लेने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद चुनाव की आठों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर बुधवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान बांकीपुर की हार को चुनौती के रूप में लेते हर सीट पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनी।

विपक्ष को पटकनी देने के लिए मंडल से लेकर जिला एवं प्रदेश स्तर पर चक्रव्यूह तैयार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अतिरिक्त बिहार भाजपा के सह प्रभारी संगीता यादव व रोहन गुप्ता भी सम्मिलित हुए। दोनों सह प्रभारी पहली बार बिहार पहुंचे हैं।