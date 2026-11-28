जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में आने वाले तीन से चार वर्षों में हवाई सफर की तस्वीर पूरी तरह बदलने की तैयारी है। राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए सात नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही नौ जिलों में हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव है।

पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया जैसे प्रमुख एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। इस पूरी कवायद का मकसद बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ना और बिहार को पर्यटन व कारोबार के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है।

7 नए एयरपोर्ट से छोटे शहरों को मिलेगी उड़ान राज्य में हवाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की गई हैं। सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। वहीं, रक्सौल एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर विकसित करने की तैयारी है।

राजगीर और रोहतास में भी नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, बीरपुर और सहरसा जैसे शहरों में हवाई सुविधाएं विकसित करने की संभावनाओं पर काम हो रहा है। पटना एयरपोर्ट पर 1216 करोड़ से बना आधुनिक टर्मिनल राजधानी के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 1216 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक टर्मिनल भवन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। अब एयरपोर्ट के रनवे को पूर्व दिशा में कम से कम 300 मीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है।

इसके पूरा होने पर रनवे की लंबाई 2072 मीटर से बढ़कर 2372 मीटर हो सकती है। इससे विमान परिचालन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दरभंगा को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की तैयारी दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की योजना है। यहां 3700 मीटर लंबा रनवे तैयार किया जा रहा है। इससे बड़े विमानों के परिचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं, पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। यहां स्थायी टर्मिनल भवन, कार्गो कॉम्प्लेक्स और एयरोसिटी विकसित करने की योजना है। इससे सीमांचल क्षेत्र में व्यापार और आवागमन को नई गति मिलने की उम्मीद है। गया एयरपोर्ट पर कोहरे में भी विमानों को मिलेगी मदद गया एयरपोर्ट पर CAT-1 लाइटिंग सिस्टम लगाने की योजना है। इससे कम दृश्यता और घने कोहरे के दौरान विमान परिचालन में मदद मिलेगी। गया से बैंकॉक की सीधी उड़ान भी शुरू हो चुकी है।

इससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और बौद्ध सर्किट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर बोधगया आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए हवाई संपर्क और सुविधाजनक हो सकेगा। 9 जिलों में बनेंगे हेलीपैड, छोटे शहरों तक पहुंचेगी हवाई सुविधा मोडिफाइड उड़ान योजना के तहत राज्य के नौ जिलों में हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव है। इनमें औरंगाबाद, जमुई, खगड़िया, कटिहार, शेखपुरा, नवादा, बांका, बेगूसराय और सीतामढ़ी शामिल हैं। इन हेलीपैड के निर्माण से दूरदराज के इलाकों में हवाई संपर्क बढ़ाने में मदद मिल सकती है। पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने के साथ आपातकालीन सेवाओं में भी इनका उपयोग हो सकेगा। पटना में हेलीकॉप्टर जॉय राइड, 10 मिनट का किराया 2100 रुपये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना में हेली टूरिज्म की शुरुआत की गई है। इसके तहत 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए शुरुआती किराया 2100 रुपये निर्धारित किया गया है।

इससे पर्यटकों को राजधानी और आसपास के इलाकों को हवाई नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा। आने वाले समय में दूसरे पर्यटन स्थलों को भी हेली टूरिज्म से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अलग विमानन विभाग और 99 नए पदों से मिलेगी रफ्तार बिहार में नागरिक विमानन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2025 में अलग सिविल विमानन विभाग बनाया गया था। विभाग के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 99 नए पदों की मंजूरी भी दी गई है।

इसके साथ ही बिहार राज्य विमान संवर्ग भर्ती नियमावली 2026 जारी की गई है। इससे राज्य में विमानन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को लागू करने और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पर्यटन से रोजगार तक खुलेंगे विकास के नए रास्ते एयरपोर्ट, रनवे और हेलीपैड के विस्तार से बिहार में सिर्फ हवाई सफर ही आसान नहीं होगा, बल्कि विकास के कई नए रास्ते भी खुल सकते हैं। पर्यटन स्थलों तक पहुंच बढ़ने से होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।