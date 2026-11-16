'न खुद नशा करेंगे, न करने देंगे', बिहार में नशा मुक्ति महाअभियान को लेकर कॉलेज की छात्राओं ने की खास अपील

डिजिटल डेस्क, पटना। जब कोई युवा नशे की गिरफ्त में आता है,तो सिर्फ उसका भविष्य ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि देश का एक होनहार नागरिक भी अपनी मंजिल से भटक जाता है।

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की विशेष पहल पर सूबे में 27 अक्टूबर से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। 26 नवंबर तक एक महीने तक चलाए जाने वाले इस नशामुक्ति महाअभियान के अंतर्गत जन-जागरूकता के साथ-साथ शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

चलिए, जानते हैं कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का नशामुक्त अभियान पर क्या कुछ कहना है। नशे की भेंट न चढ़े युवा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मोतिहारी की छात्रा आकांक्षा कहती हैं कि नशा केवल एक व्यक्ति की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सपनों और भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। हम युवा देश का भविष्य हैं। इसलिए हमें खुद को नशे से दूर रखना चाहिए और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना चाहिए।

आगे वह कहती है कि आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि न तो खुद नशा करेंगे और न ही दूसरों को नशा करने देंगे। लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा की छात्रा शारदा शर्मा कहती हैं कि हमारे कॉलेज में नशा मुक्त बिहार अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बताया गया कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। नशा एक धीमे जहर की तरह है, जो धीरे-धीरे पूरे परिवार के भविष्य को बर्बाद कर देता है।

आगे वह बताती है कि बिहार में नशामुक्ति को लेकर काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम स्वयं नशे से दूर रहें और अपने मित्रों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। इसके साथ ही, नशे की लत से बाहर निकलने में उनकी मदद करें, ताकि किसी भी परिवार का भविष्य नशे की भेंट न चढ़े।

अभी तक कितनी कार्रवाई हुई? मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से अक्टूबर में की गई कार्रवाई से संबंधित आंकड़ों के मुताबिक, प्रतिदिन औसतन 3 हजार 503 छापामारी की गई। इस दौरान कुल 8 हजार 933 मुकदमे दर्ज किए गए और 10 हजार 514 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में 7 हजार 423 लोग शराब पीने के आरोप में पकड़े गए, जबकि 3 हजार 91 लोग शराब के अवैध निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल पाए गए।

छापामारी के दौरान कुल 4 लाख 98 हजार 495 लीटर शराब जब्त की गई। इसमें 3 लाख 53 हजार 274 लीटर अवैध देशी शराब, 1 लाख 40 हजार 510 लीटर विदेशी शराब और 4 हजार 711 लीटर स्प्रिट शामिल है।