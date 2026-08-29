बिहार में अफसरों के तबादले: BAS कैडर के 56 अधिकारियों की नई पोस्टिंग, नोटिफिकेशन जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार प्रशासनिक सेवा के 56 पदाधिकारियों को नयी जिम्मेवारी सौंपी गयी है। जिन्हें नया जिम्मा मिला है उनमें 44 पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे थे अधिकारी

पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे राकेश कुमार को पथ निर्माण विभाग में उप सचिव, संतन कुमार सिंह को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा, नीरज कुमार को बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा, मनीष कुमार को उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है।

अनिल कुमार को ओएसडी डेरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, अविनाश कुमार को अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण, सारण, अभिषेक कुमार को उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, वंदना सिन्हा को उप सचिव कला एवं संस्कृति विभाग, प्रभात कुमार को बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है।

मुंगेर,रीतु रानी को वरीय उप समाहर्ता, गोपालगंज, सुबीर रंजन को उप सचिव जल संसाधन, अविनाश कुमार को उप सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रशांत कुमार को प्रशासी पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना, नवीन कुमार पांडेय को अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, रोहतास, अमनप्रीत सिंह को उप सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया है।

प्रीति सिंह को उप सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, अनु कुमार को वरीय उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर, प्रियंका कौशिक को अपर समाहर्ता विभागीय जांच, औरंगाबाद, अमेत विक्रम सिंह को वरीय उप समाहर्ता, रोहतास, डॉ. राजकुमार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जहानाबाद बनाया गया है।

निखिल कुमार को वरीय उप समाहर्ता, सहरसा, शंकर शरण ओमी को बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया, बलबीर दास को अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण, गयाजी, संदीप कुमार को बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद, राजीव कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल, धीरेंद्र कुमार को उप सचिव गन्ना उद्योग विभाग बनाया गया है।

अभिराम कुमार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मोतिहारी, अनिल कुमार दास को उप सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सादिक अख्तर को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर, संजय कुमार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी सदर बनाया गया है।

रिजवान फिरदौस को उप सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, राकेश गुप्ता को संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सुमन प्रसाद साह को अपर समाहर्ता, मुंगेर, विजय कुमार पांडेय को संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, सुभाष चंद्र मंडल को संयुक्त सचिव गृह, अमित कुमार को उप सचिव लघु जल संसाधन विभाग बनाया गया है।

राजीव रोशन को अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण, बेगूसराय, निधि राज को वरीय उप समाहर्ता, पश्चिमी चंपारण, तरणिजा को उप सचिव श्रम संसाधन विभाग, सत्यम सहाय को उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मनीष कुमाप को वरीय. उप समाहर्ता, बक्सर, राम बाबू बैठा को प्रशासी पदाधिकारी आईजीआईएमस, पटना तथा प्रमोद कुमार को परिवहन विभाग मे उप सचिव बनाया गया है।