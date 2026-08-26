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बिहार प्रशासनिक सेवा में फेरबदल: 9 अधिकारियों का ट्रांसफर, विशाल बने हाजीपुर के नए SDO

By Dina Nath Sahani Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:25 PM (IST)

राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के नौ पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है।

बिहार प्रशासनिक सेवा में फेरबदल। (फाइल फोटो)

बिहार प्रशासनिक सेवा में फेरबदल। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. नौ बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन।

  2. सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की।

  3. विभिन्न जिलों में एसडीओ, ओएसडी पदों पर नई नियुक्तियां।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के नौ पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है।

बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसके मुताबिक गोपालगंज के वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दरभंगा, सीतामढ़ी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी विशाल को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), हाजीपुर भेजा गया है।

जहानाबाद के जिला पंचायत राज पदाधिकारी सुजीत कुमार को एसडीओ, अरेराज, रोहतास के वरीय उप समाहर्ता ओम प्रकाश लाल को एसडीओ, जगदीशपुर, बिक्रमगंज के भूमि सुधार उप समाहर्ता संतोष कुमार को एसडीओ, मधुबनी सदर बना कर भेजा गया है।

bihar ias transfer

वहीं, पटना के वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार सिंह को एसडीओ, मंझौल, पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे राकेश रंजन कुमार को एसडीओ, कहलगांव बनाया गया है।

बक्सर के वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार को ओएसडी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और मुजफ्फरपुर के वरीय उप समाहर्ता यशवंत कुमार को ओएसडी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पदस्थापित किया गया है।

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