बिहार प्रशासनिक सेवा में फेरबदल: 9 अधिकारियों का ट्रांसफर, विशाल बने हाजीपुर के नए SDO

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के नौ पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है।

बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसके मुताबिक गोपालगंज के वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दरभंगा, सीतामढ़ी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी विशाल को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), हाजीपुर भेजा गया है।