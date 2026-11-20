राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने गुरुवार को 33 औद्योगिक इकाइयों को 64.23 एकड़ भूमि के साथ प्लग-एंड-प्ले शेड आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

इन उद्यमों में लगभग 915.52 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। आशा है कि इन कल-कारखानों के जरिये रोजगार के लगभग 2,300 अवसर सृजित होंगे।



बियाडा के प्रबंध निदेशक नवीन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना स्वीकृति समिति (पीसीसी) की बैठक में भूमि आवंटन पर मुहर लगी।