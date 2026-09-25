गुजरात से बिहार तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस, 2532 किमी के सफर में इन शहरों से गुजरेगी ट्रेन

जागरण संवाददाता, पटना। पश्चिमी और पूर्वी भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी दी है।

2,532 किलोमीटर लंबी यह ट्रेन गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ेगी। ट्रेन का परिचालन सप्ताह में तीन दिन किया जाएगा।

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से सोमवार, बुधवार और शनिवार को शाम 5:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन तड़के 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रात 11:55 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी।

गुजरात से बिहार तक कई प्रमुख शहर जुड़ेंगे

नई अमृत भारत एक्सप्रेस के रास्ते में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव दिया गया है। इनमें समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर प्रमुख हैं।

इस ट्रेन से गुजरात और बिहार के बीच सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहर भी इस सेवा से जुड़ेंगे। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।