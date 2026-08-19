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आरा वालों के लिए खुशखबरी, 26 अगस्त से अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का यहां भी होगा ठहराव

By Ritesh Chaurasia Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 19 Aug 2026 06:43 PM (IST)

आरा जंक्शन पर 26 अगस्त से अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का व्यावसायिक ठहराव होगा, जिससे भोजपुर और आसपास के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी।

अमृत भारत एक्सप्रेस

अमृत भारत एक्सप्रेस

HighLights

  1. अमृत भारत एक्सप्रेस का आरा जंक्शन पर ठहराव 26 अगस्त से।

  2. अहमदाबाद-भागलपुर यात्रा अब आरा से होगी आसान और सुविधाजनक।

  3. भोजपुर की रेल कनेक्टिविटी को मिलेगी नई मजबूती और विकल्प।

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर समेत आसपास के जिलों के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व मध्य रेलवे ने दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का व्यावसायिक ठहराव देने का निर्णय लिया है। ट्रेन का परिचालन 26 अगस्त से शुरू करने की योजना है।

आरा से अहमदाबाद और भागलपुर का सफर होगा आसान

रेलवे के इस फैसले से आरा और आसपास के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए नया विकल्प मिलेगा।

अब यात्रियों को अहमदाबाद और भागलपुर के बीच सफर के लिए बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ट्रेन के ठहराव से स्थानीय यात्रियों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

साप्ताहिक चलेगी ट्रेन, दोनों दिशाओं के लिए अलग नंबर

रेलवे के अनुसार अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक आधार पर चलाने की योजना है।

ट्रेन के लिए 23423 और 23424 नंबर निर्धारित किए गए हैं। दोनों दिशाओं में आरा जंक्शन पर इसका व्यावसायिक ठहराव होगा।

मार्ग के प्रमुख शहरों तक भी मिलेगी सीधी रेल सुविधा

आरा में ठहराव मिलने के बाद भोजपुर के यात्रियों को अहमदाबाद के साथ-साथ ट्रेन के मार्ग में आने वाले अन्य प्रमुख शहरों तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल, 26 अगस्त से परिचालन की तैयारी

रेलवे की ओर से ट्रेन के परिचालन को लेकर टाइम टेबल भी जारी किया गया है। 26 अगस्त से इसके संचालन की योजना है।

आरा जंक्शन पर अमृत भारत एक्सप्रेस के रुकने को लेकर स्थानीय यात्रियों में उत्साह है। इससे भोजपुर की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है।

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