बिहार के यात्रियों की बल्ले-बल्ले! रेलवे ने खोला खजाना, 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस से यूपी-मुंबई और दक्षिण भारत का सफर होगा आसान

डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय रेलवे ने बिहार समेत देश के कई राज्यों के यात्रियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। रेलवे बोर्ड ने 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दी है। इन नई सेवाओं से बिहार के यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा के कई नए विकल्प खुलेंगे।

नई ट्रेनों के रूट में बिहार से जुड़े प्रमुख रेल क्षेत्र भी शामिल हैं। खास तौर पर धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार के यात्रियों के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसका प्रस्तावित रूट गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया और सासाराम से होकर गुजरता है।

बिहार से दक्षिण भारत तक रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस झारखंड से शुरू होकर बिहार के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से गुजरेगी। इसके बाद ट्रेन प्रयागराज, कटनी, जबलपुर, नागपुर और आगे दक्षिण भारत की ओर जाएगी।

इस सेवा से बिहार के यात्रियों को कोयंबटूर समेत दक्षिण भारत के इलाकों तक पहुंचने के लिए एक नया रेल विकल्प मिल सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक धनबाद से ट्रेन शनिवार और कोयंबटूर से मंगलवार को चलेगी।

बिहार के यात्रियों को मुंबई जाने में भी मिलेंगे नए विकल्प

नई अमृत भारत ट्रेनों में गोरखपुर-बांद्रा सेवा भी शामिल है। यह ट्रेन गोरखपुर से कानपुर, आगरा, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत और बोरीवली होते हुए बांद्रा पहुंचेगी।

बिहार के कई हिस्सों से गोरखपुर एक महत्वपूर्ण कनेक्टिंग क्षेत्र है। ऐसे में मुंबई जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन के जरिए आगे की यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है।

दिल्ली जाने वालों के लिए भी बढ़ेंगे विकल्प

गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश को राजधानी से जोड़ेगी। ट्रेन बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे स्टेशनों पर रुकने का प्रस्ताव है।

बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भी गोरखपुर के रास्ते कनेक्टिविटी का यह विस्तार उपयोगी हो सकता है। खासकर बिहार के पश्चिमी हिस्सों के यात्रियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।

बिहार से जुड़े यात्रियों के लिए प्रयागराज भी अहम

सुबेदारगंज-लोकमान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस प्रयागराज क्षेत्र को मुंबई से जोड़ेगी। इसका रूट फतेहपुर, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, सतना, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे से होकर जाएगा।

इसके अलावा प्रयागराज-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरू की जानी है। यह फतेहपुर, कानपुर, इटावा, आगरा, भरतपुर क्षेत्र, कोटा, रतलाम और वडोदरा होते हुए उधना पहुंचेगी।

बिहार को भी मिलेगा कनेक्टिविटी विस्तार का फायदा

प्रयागराज-लोकमान्य तिलक अमृत भारत एक्सप्रेस भी नई सेवाओं में शामिल है। प्रस्तावित रूट प्रयागराज से सतना, जबलपुर, इटारसी और भुसावल होते हुए महाराष्ट्र के कल्याण तक जाएगा।

वहीं चारलापल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी का अप्रत्यक्ष लाभ बिहार के यात्रियों को भी मिल सकता है।

अभी बिहार समेत यात्रियों को करना होगा तारीख का इंतजार

रेलवे बोर्ड ने इन सातों ट्रेनों को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इनका नियमित परिचालन शुरू नहीं हुआ है। रेलवे की ओर से उद्घाटन और संचालन की तारीख बाद में जारी की जाएगी।