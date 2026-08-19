भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली ने पावर स्टार से कही दिल की बात, शादी और बच्चे का जिक्र सुनकर बदल गया माहौल

राधा कृष्ण, पटना। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इन दिनों रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर सुर्खियों में हैं। शो में उनके साथ पवन सिंह, काजल राघवानी, तेज प्रताप यादव और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ नजर आ रहे हैं।

शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और अब आम्रपाली और पवन सिंह का एक मजेदार वीडियो चर्चा में है।

यह भी पढ़ें- पवन सिंह की तीसरी शादी पर राधे मां की भविष्यवाणी! 45 की उम्र में 'वो' कौन आएगी? पावर स्टार के रिएक्शन ने बढ़ाया सस्पेंस

आम्रपाली ने पवन सिंह से कहा- क्यों न हम शादी कर लें?

शो के एक एपिसोड में आम्रपाली दुबे ने मजाकिया अंदाज में पवन सिंह के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।

उन्होंने कहा कि अकेले बच्चे की परवरिश करना मुश्किल होगा, इसलिए दोनों शादी कर लें और साथ मिलकर बच्चे की परवरिश करें।

आम्रपाली की बात सुनकर पवन सिंह कुछ पल के लिए हैरान रह गए, फिर दोनों हंसने लगे।

यह भी पढ़ें- ना साथ, ना तलाक! पवन सिंह-ज्योति सिंह की 'रिश्ते वाली कन्फ्यूजन', कोर्ट भी परेशान

प्रपोजल के बाद पवन सिंह ने पूछ लिया ऐसा सवाल

पवन सिंह ने आम्रपाली से कहा कि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और पूछा कि क्या वह पहले की तरह काम कर पाएंगी।

इस पर आम्रपाली ने कहा कि तब वह चुनिंदा प्रोजेक्ट ही करेंगी। पवन सिंह ने भी उनकी लोकप्रियता की तारीफ करते हुए कहा कि उनके लिए शूटिंग की सुविधा कहीं भी उपलब्ध हो सकती है।

यह भी पढ़ें- 'वो 10 जगह मुंह मारता है…', अक्षरा का पवन पर वार, प्यार-तकरार और पलटवार से भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर बवाल

पवन सिंह से आम्रपाली ने पूछी दिल की बात

बातचीत का अंदाज अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। आम्रपाली ने पवन सिंह से पूछा कि इतने लोगों की मदद करने वाले और इतने प्यारे इंसान होने के बावजूद क्या उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता।