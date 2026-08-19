भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली ने पावर स्टार से कही दिल की बात, शादी और बच्चे का जिक्र सुनकर बदल गया माहौल
भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को मज़ाकिया अंदाज़ में शादी का प्रस्ताव दिया, जिसमें बच्चे की परवरिश का भी ज़िक्र था। ...और पढ़ें
HighLights
आम्रपाली ने पवन सिंह को शादी का प्रस्ताव दिया।
बच्चे की परवरिश पर दोनों के बीच हुई चर्चा।
पवन सिंह ने मां को सबसे बड़ी संपत्ति बताया।
राधा कृष्ण, पटना। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इन दिनों रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर सुर्खियों में हैं। शो में उनके साथ पवन सिंह, काजल राघवानी, तेज प्रताप यादव और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ नजर आ रहे हैं।
शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और अब आम्रपाली और पवन सिंह का एक मजेदार वीडियो चर्चा में है।
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आम्रपाली ने पवन सिंह से कहा- क्यों न हम शादी कर लें?
शो के एक एपिसोड में आम्रपाली दुबे ने मजाकिया अंदाज में पवन सिंह के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।
उन्होंने कहा कि अकेले बच्चे की परवरिश करना मुश्किल होगा, इसलिए दोनों शादी कर लें और साथ मिलकर बच्चे की परवरिश करें।
आम्रपाली की बात सुनकर पवन सिंह कुछ पल के लिए हैरान रह गए, फिर दोनों हंसने लगे।
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प्रपोजल के बाद पवन सिंह ने पूछ लिया ऐसा सवाल
पवन सिंह ने आम्रपाली से कहा कि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और पूछा कि क्या वह पहले की तरह काम कर पाएंगी।
इस पर आम्रपाली ने कहा कि तब वह चुनिंदा प्रोजेक्ट ही करेंगी। पवन सिंह ने भी उनकी लोकप्रियता की तारीफ करते हुए कहा कि उनके लिए शूटिंग की सुविधा कहीं भी उपलब्ध हो सकती है।
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पवन सिंह से आम्रपाली ने पूछी दिल की बात
बातचीत का अंदाज अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। आम्रपाली ने पवन सिंह से पूछा कि इतने लोगों की मदद करने वाले और इतने प्यारे इंसान होने के बावजूद क्या उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता।
उन्होंने यह भी पूछा कि पवन सिंह किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में क्यों नहीं सोचते।
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पवन सिंह ने मां को बताया अपनी सबसे बड़ी संपत्ति
आम्रपाली के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि उन्हें कमी महसूस होती है, लेकिन उनकी मां उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी मां भी चाहती हैं कि उनकी जिंदगी बस जाए और उनका अकेलापन दूर हो। साथ ही पवन सिंह ने कहा कि आखिर सब कुछ महादेव की मर्जी पर निर्भर है।
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वीडियो वायरल, फैंस के बीच छिड़ी चर्चा
आम्रपाली और पवन सिंह की यह बातचीत सामने आने के बाद शो का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
हालांकि, आम्रपाली का प्रपोजल शो के दौरान मजाकिया अंदाज में था, लेकिन उनकी बात और पवन सिंह का जवाब देखने के बाद फैंस के बीच खूब चर्चा हो रही है।
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