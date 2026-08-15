पवन सिंह की तीसरी शादी पर राधे मां की भविष्यवाणी! 45 की उम्र में 'वो' कौन आएगी? पावर स्टार के रिएक्शन ने बढ़ाया सस्पेंस

राधा कृष्ण, पटना। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह कोई फिल्म या नया गाना नहीं, बल्कि उनकी शादी को लेकर सामने आई एक ऐसी बात है, जिसने शो के प्रोमो में ही माहौल बदल दिया।

‘भोजपुरी बवाल’ के अपकमिंग एपिसोड में राधे मां बतौर गेस्ट पहुंची हैं। इसी दौरान पवन सिंह की शादी को लेकर उनसे सवाल किया गया और इसके बाद उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि भारती सिंह, निरहुआ और आम्रपाली दुबे भी मजाक-मस्ती में शामिल हो गए।

लेकिन पवन सिंह की दो शादियां हो चुकी हैं, इसलिए उनकी तीसरी शादी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में असली सवाल यही है कि क्या प्रोमो में जिस बात को लेकर इतना सस्पेंस बनाया गया है, उसका जवाब पूरे एपिसोड में मिलेगा?