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पवन सिंह की तीसरी शादी पर राधे मां की भविष्यवाणी! 45 की उम्र में 'वो' कौन आएगी? पावर स्टार के रिएक्शन ने बढ़ाया सस्पेंस

By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
Updated: Sat, 15 Aug 2026 10:37 PM (IST)

'भोजपुरी बवाल' शो में राधे मां ने पवन सिंह के 45 साल की उम्र में अच्छी पत्नी मिलने की भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी ने पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं, जिससे शो में काफी सस्पेंस और मस्ती का माहौल बन गया।

राधे मां और पवन सिंह

राधे मां और पवन सिंह

HighLights

  1. राधे मां ने पवन सिंह की तीसरी शादी पर की भविष्यवाणी।

  2. 45 साल की उम्र में मिलेगी अच्छी जीवनसाथी।

  3. पवन सिंह के रिएक्शन ने बढ़ाया शो का सस्पेंस।

राधा कृष्ण, पटना। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह कोई फिल्म या नया गाना नहीं, बल्कि उनकी शादी को लेकर सामने आई एक ऐसी बात है, जिसने शो के प्रोमो में ही माहौल बदल दिया।

‘भोजपुरी बवाल’ के अपकमिंग एपिसोड में राधे मां बतौर गेस्ट पहुंची हैं। इसी दौरान पवन सिंह की शादी को लेकर उनसे सवाल किया गया और इसके बाद उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि भारती सिंह, निरहुआ और आम्रपाली दुबे भी मजाक-मस्ती में शामिल हो गए।

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राधे मां ने पढ़ा पवन सिंह का माथा, फिर कही ये बात

प्रोमो में भारती सिंह राधे मां से पवन सिंह के लिए अच्छे जीवनसाथी को लेकर सवाल करती हैं। इसके बाद राधे मां पवन सिंह को अपने पास बुलाती हैं और उनका माथा पढ़ती हुई नजर आती हैं।

राधे मां कहती हैं कि पवन सिंह का दिल साफ है और 45 साल की उम्र में उन्हें एक अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी। बस, इसी एक बात ने प्रोमो को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी।

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पांच साल का हिसाब और शो में शुरू हो गया ड्रामा

राधे मां की बात सुनते ही आम्रपाली दुबे उंगलियों पर गिनती करती नजर आती हैं। भारती सिंह भी खुशी जाहिर करते हुए कहती हैं कि पांच साल बाद डांस होगा।

इसके बाद निरहुआ मस्ती करते हुए डांस करते दिखते हैं। दूसरी ओर पवन सिंह इस पूरे माहौल को देखकर हंसते हुए शर्माते नजर आते हैं। उनका यही रिएक्शन अब प्रोमो का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया है।

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तीसरी शादी का इशारा या सिर्फ शो की मस्ती?

राधे मां ने प्रोमो में सीधे तौर पर पवन सिंह की ‘तीसरी शादी’ की बात नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ 45 साल की उम्र में अच्छी पत्नी मिलने की बात कही है।

लेकिन पवन सिंह की दो शादियां हो चुकी हैं, इसलिए उनकी तीसरी शादी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में असली सवाल यही है कि क्या प्रोमो में जिस बात को लेकर इतना सस्पेंस बनाया गया है, उसका जवाब पूरे एपिसोड में मिलेगा?

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पवन सिंह की दो शादियों का रहा है लंबा सफर

पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद नीलम की मौत हो गई थी। इसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की।

हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते में खटास की खबरें सामने आईं और उनका वैवाहिक विवाद कानूनी प्रक्रिया तक पहुंचा।

यही वजह है कि पवन सिंह की निजी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात सामने आते ही फैंस की नजरें उस पर टिक जाती हैं।

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अब पूरे एपिसोड में खुलेगा राज?

‘भोजपुरी बवाल’ के प्रोमो ने फिलहाल तीसरी शादी की चर्चा को हवा दे दी है। राधे मां की भविष्यवाणी, भारती की मस्ती और पवन सिंह का शर्माना-तीनों ने मिलकर प्रोमो को काफी दिलचस्प बना दिया है।

अब सवाल यही है कि 45 साल वाली भविष्यवाणी पर पवन सिंह पूरे एपिसोड में क्या कहते हैं। क्या यह सिर्फ शो की मस्ती है या पावर स्टार की जिंदगी में सचमुच कोई नया मोड़ आने वाला है? इसका जवाब एपिसोड सामने आने के बाद ही साफ होगा।

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