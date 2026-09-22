डिजिटल डेस्क, पटना। जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

विपक्षी दलों के नेताओं ने घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में अब तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है।

राजद नेता तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, बहन रोहिणी आचार्य समेत अन्य नेताओं ने भी घटना को लेकर सरकार को घेरा है।

इसी क्रम में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोपितों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्‍होंने जदयू नेता के छ‍िटपुट वाले बयान की आलोचना की।

भाई वीरेंद्र ने की एनकाउंटर की मांग

पटना में पत्रकारों से बातचीत में भाई वीरेंद्र ने कहा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के मन में कानून का डर होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है।