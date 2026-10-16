अनुष्का बोलीं... तेज प्रताप को नोटिस नहीं करती, उधर तेजू भईया का एलान- न झुकूंगा, न रुकूंगा!

डिजिटल डेस्क, पटना। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के बीच जारी विवाद ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। अनुष्का ने पहली बार कैमरे के सामने आकर साफ कहा कि वह तेज प्रताप की बातों पर ध्यान नहीं देतीं। उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी उज्जैनी पर है। वहीं, तेज प्रताप के ताजा बयानों ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है।

अनुष्का का जवाब- मेरी प्राथमिकता बेटी पटना में डांडिया नाइट्स कार्यक्रम में पहुंचीं अनुष्का यादव ने विवाद पर संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तेज प्रताप के लिए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। उनके इस बयान को निजी विवाद से दूरी बनाने और बेटी के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। घर में घुसने के आरोप पर क्या बोलीं? अनुष्का ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप अपने पीएम मोतीलाल के साथ घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उस समय उनके भाई आकाश यादव घर पर नहीं थे।

हालांकि, उन्होंने मामले की दूसरी जानकारियां सार्वजनिक करने से इनकार करते हुए इसे पारिवारिक मामला बताया। इन आरोपों पर तेज प्रताप का पक्ष भी इस विवाद का अहम हिस्सा है। तेज प्रताप का अलग अंदाज, लक्ष्य पर जोर अनुष्का के बयान के बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 'जलने वाले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे।' इसके बाद उन्होंने अपने लक्ष्य और जीत का जिक्र करते हुए कहा कि वह चुनौतियों के बावजूद पीछे नहीं हटेंगे।

'न झुकूंगा, न रुकूंगा', संकल्प दोहराया तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में साहस, संघर्ष और सफलता को प्राथमिकता दी। उनका कहना है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। हालांकि, उनके बयान में किसी का नाम नहीं था, लेकिन इसे मौजूदा विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है।