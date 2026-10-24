JDU से निष्कासन के बाद अनंत सिंह की विधायकी पर नजर, शरद यादव के मामले से कैसे जुड़ता है घटनाक्रम?

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान के अगले दिन शनिवार को जदयू ने अपने विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी को 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित कर दिया है।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष से अनंत सिंह की सदन से सदस्यता रद करने की अनुशंसा भी कर दी है। उन पर संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें दल विरोधी आचरण प्रमाणित होने पर सदस्यता रद करने का प्रावधान है। अनुज सिंह के लिए प्रचार करने की सजा अनंत सिंह पर यह कार्रवाई विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र के चुनाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार करने के आरोप में हुई है। इस चुनाव में अनंत सिंह ने न केवल जनसुराज के उम्मीदवार का प्रचार किया, बल्कि जदयू के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध भी किया। जदयू ने विधानसभा अध्यक्ष को साक्ष्य के रूप में वह वीडियो उपलब्ध कराया है, जिसमें अनंत सिंह सार्वजनिक मंच से जनसुराज के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने की अपील कर रहे हैं।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नेे निष्कासन पत्र में लिखा है कि अनंत सिंह लगातार शीर्ष नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे। अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे। पटना स्नातक क्षेत्र के चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध प्रचार किया।