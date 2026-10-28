राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar MLC Election Result: पटना स्नातक क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह की हार के बाद जदयू के निष्कासित विधायक अनंत सिंह के रूख में नरमी आ रही है।

तीन दिन पहले उन्होंने जदयू के अस्तित्व से इंकार किया था। चुनाव परिणाम के बाद बुधवार को बोले-पार्टी मालिक है। हमने कभी पार्टी का विरोध नहीं किया।

जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध किया। अगर नीरज उनके विरुद्ध बोलना बंद कर दें तो वह भी कुछ नहीं बोलेंगे। विरोध में बोलने की शुरुआत नीरज ने की है।

दुलारचंद यादव हत्‍याकांड को सुप्रीम कोर्ट ले गए नीरज

उनके विरुद्ध दायर दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले को वे सुप्रीम कोर्ट ले गए। इससे उनकी नाराजगी बढ़ी। अनंत सिंह ने सहजता से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह की हार को स्वीकार किया।