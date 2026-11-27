अमित शाह के बयान पर तेजस्वी का तंज, बोले- कहने और करने में अंतर है, कई सालों से BJP की सरकार, अब तक कुछ नहीं हुआ
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि कहने और करने में काफी अंतर होता है, और भाजपा सरकारों ने कई सालों में कुछ नहीं किया है।
HighLights
तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर भाजपा को घेरा।
कहा, भाजपा की सरकारों ने अब तक कुछ नहीं किया।
बयान और जमीनी काम में अंतर पर जोर दिया।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहने और करने में काफी अंतर होता है। जब कुछ होगा, तब बताया जाएगा। कई सालों से कई जगहों पर भाजपा की सरकार है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है।
अमित शाह के बयान पर तेजस्वी ने उठाए सवाल
तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केवल बयान देने से कुछ नहीं होता। कहने और करने में अंतर है। उन्होंने भाजपा की सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई सालों से कई जगहों पर भाजपा सत्ता में है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
कहा- जब होगा तब बताया जाएगा
तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा, "कहने और करने में तो अंतर है। जब होगा तब बताया जाएगा। कई सालों से कई जगह तो भाजपा की सरकार है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है।" उनके इस बयान को अमित शाह के दावे पर राजनीतिक पलटवार के रूप में देखा जा रहा है।
भाजपा के दावों पर विपक्ष का पलटवार
तेजस्वी यादव ने भाजपा के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारों के कामकाज का आकलन उनके बयानों से नहीं, बल्कि जमीन पर हुए काम से होना चाहिए। उनके बयान से बिहार में भाजपा और राजद के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं।