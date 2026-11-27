डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहने और करने में काफी अंतर होता है। जब कुछ होगा, तब बताया जाएगा। कई सालों से कई जगहों पर भाजपा की सरकार है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है।

अमित शाह के बयान पर तेजस्वी ने उठाए सवाल तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केवल बयान देने से कुछ नहीं होता। कहने और करने में अंतर है। उन्होंने भाजपा की सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई सालों से कई जगहों पर भाजपा सत्ता में है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

कहा- जब होगा तब बताया जाएगा तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा, "कहने और करने में तो अंतर है। जब होगा तब बताया जाएगा। कई सालों से कई जगह तो भाजपा की सरकार है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है।" उनके इस बयान को अमित शाह के दावे पर राजनीतिक पलटवार के रूप में देखा जा रहा है।