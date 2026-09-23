अग्निवीर भर्ती के पहले दिन सारण के 550 से अधिक अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़

संवाद सहयोगी, दानापुर। अग्निवीर भर्ती रैली मंगलवार से कड़ी सुरक्षा और कुशल व्यवस्था के बीच शुरू हुई। अभ्यर्थी सोमवार की रात से ही निर्धारित तुरहा टोली स्थित कैंप में पहुंचने लगे।

प्रवेश द्वार से अभ्यर्थियों को रात करीब 1:30 बजे से प्रवेश दिया गया। सारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 750 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 550 से अधिक अभ्यर्थी अग्निवीर जीडी पद के लिए आयोजित रैली में पहुंचे।

दौड़ की प्रक्रिया सुबह 3:00 बजे शुरू हुई। अभ्यर्थियों के सात बैच बनाए गए, जिसमें प्रत्येक बैच में 82 अभ्यर्थी शामिल थे। दौड़ के दौरान मढ़ौरा के मुबारकपुर निवासी मनीष कुमार गिरकर जख्मी हो गए।

उन्हें भर्ती स्थल पर तैनात मेडिकल टीम ने अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयप्रकाश नारायण अस्पताल रेफर किया गया।

चांदमारी स्थित के एल पी मैदान के पानी से गीला होने के कारण इस बार 1600 मीटर की दौड़ सड़क पर कराई गई। अभ्यर्थियों को पहले से ही जूते पहनकर आने के लिए कहा गया था।



भर्ती प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भर्ती निदेशक बिंदु अग्रिहोत्री ने बताया कि सारण जिले के करीब 750 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 550 से अधिक ने दौड़ में भाग लिया।